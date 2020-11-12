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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli olacaklara müjde! Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte SSK Bağ-Kur emeklileri için dikkat çeken formül Emekli olacaklara müjde! Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte SSK Bağ-Kur emeklileri için dikkat çeken formül Emekli olmayı hayal eden milyonlarca kişi, emekli maaşlarını nasıl yükseltebileceklerini araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında artış yapabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Sizde bunları yerine getirseniz, yüksek emekli maaşı alabilirsiniz. Son zamanlarda sıklıkla araştırılan, "emekli maaşı nasıl yükseltilir?", "yüksek emekli maaşı için hangi şartlar gerekiyor?" sorularının yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Giriş Tarihi: 12.11.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 10:19
Milyonlarca kişi emekli olabilmenin ve yüksek aylık alarak rahat bir emeklilik sürmenin hayalini kuruyor. Emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, yüksek maaş alma formülünü araştırıyor. Bilindiği üzere, emekli maaşı hesaplanırken SGK prim kazançları ön plana çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüksek aylık alabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte yüksek emekli alabilmek için dikkat edilmesi gerekenler...
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Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışanlar emekli olabilmek için gün sayarken, emeklililik ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan bugün köşesinde yazdığı yazıda "yüksek emekli maaşı" detaylarını kaleme aldı. İşte yüksek emekli maaşı alabilmenin şartları...
Emeklilikte yüksek maaş almanın formülü var mı; var. Ancak emeklilikte ne kadar maaş alınacağının net cevabı yok. Çünkü bu, kişinin memur olarak mı, işçi statüsünde mi, Bağ-Kurlu olarak mı çalıştığına, ilk işe başlama tarihine, yaşına, ödediği prim gününe, çalışırken ödenen maaşa kadar değişkenlik gösteriyor.
Elbette maaşın hesaplandığı bir formül var. Bu formül de 2000 yılı öncesi ile 2008 sonrası değişse de emekli maaşı; çalışanın ortalama aylık kazancı, yani prime esas kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunuyor. Enflasyon, yıllık büyüme oranı da emekli maaşını belirlemede etkin rol oynuyor.
NASIL HESAPLANIYOR? 2000 yılı ile 2008 arasındaki çalışma döneminde büyüme hızının tamamı emekli maaşında etkin olurken, 2008'den sonra büyüme hızının yüzde 30'u dikkat alınmaya başlandı.
Böyle olunca da 2000 öncesi çalışmalar emekli aylığına yüksek yansırken, 2008 sonrası çalışmalar daha düşük yansıyor. Yani, 2008'den sonra aylık bağlama oranı ciddi düşürüldü, buna paralel emekli maaşları da düştü.