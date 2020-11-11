Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

Uygun kredi veren bankalar hangileri? 2020 yılının son günlerini yaşadığımız dönemde bankalar çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. 5.000 TL, 25.000 TL ya da 35.000 TL kredi çekecek olanlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan faydalanabilecek. Kamu ve özel bankaların sunduğu çeşitli imkanlar merak ediliyor. İşte, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Ev, konut, ihtiyaç...