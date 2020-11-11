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Haberler Galeri Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

Uygun kredi veren bankalar hangileri? 2020 yılının son günlerini yaşadığımız dönemde bankalar çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. 5.000 TL, 25.000 TL ya da 35.000 TL kredi çekecek olanlar 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak kampanyadan faydalanabilecek. Kamu ve özel bankaların sunduğu çeşitli imkanlar merak ediliyor. İşte, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Ev, konut, ihtiyaç...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 22:47
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Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

İhtiyaç kredisi oranları yakından takip ediliyor. Binlerce vatandaş yıl sonuna doğru bankaların sunduğu imkanlardan yararlanmak için fırsat arıyor. Bankalardan peş peşe müjdeler gelmeye devam ediyor. 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Vatandaşların merak ettiği kredi faizleri hakkında konuyu ahaber.com.tr olarak ele aldık. İşte, 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

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Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

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Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

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Bankalardan yıl sonuna özel fırsatlar! 15.000 TL, 25.000 TL, 35.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Konut, ihtiyaç...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35