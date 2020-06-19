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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında hereketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, günü 381 lliradan tamamladı. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:36
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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü yükselişle başlamıştı. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi.

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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında, en dü��ük 381 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 382 bin liradan tamamladı.

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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 811 milyon 426 bin 962,18 lira, işlem miktarı ise 2.718,52 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 833 milyon 96 bin 330,26 lira oldu.