Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Dün, döviz kurundaki yükselişle rağmen sınırlı gerileyen gram altın, günü yükselişle başlamıştı. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...