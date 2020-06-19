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Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatlarında hereketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, günü 381 lliradan tamamladı. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 17:30Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 17:36