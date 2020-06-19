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Haberler Galeri ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 20 Haziran indirimleri sürprizlerle dolu. ŞOK'ta bu hafta vantilatör, aspiratör, kablosuz kulaklık, mor ışık sinek öldürücü, tencere seti, matara, kilim gibi birçok ürün satışa çıkıyor. ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği hafta sonu kampanyasını sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 14:54
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ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Tekstil ve züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği katalog bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? Hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

16'' Vantilatör

• 55W güç
• 5 Kanatlı pervane
• 3 Hız kademesi
• 2 Yöne salınım mekanizmalı
• 170 cm Ayarlanabilir yükseklik
• Aşırı ısınmaya karşımotor koruması

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ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor
• İnox panel
• 2 adet alüminyum filtre
• Termik kontrol
• 320 M3/H hava çıkış debisi
• Led aydınlatma

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ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

İ9 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
• Arama listenizdeki en son kişiyi kulaklıktan direkt arayabilme

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ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Mor Işık Sinek Öldürücü

• 2W UV Lamba
• 20-25 m2 Etki Alanı
• 10x10x22 cm
• Zehirlemez koku yapmaz,kirliliğe sebebiyet vermez