HaberlerGaleriŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 20 Haziran indirimleri sürprizlerle dolu. ŞOK'ta bu hafta vantilatör, aspiratör, kablosuz kulaklık, mor ışık sinek öldürücü, tencere seti, matara, kilim gibi birçok ürün satışa çıkıyor. ŞOK müşterilerinin heyecanla beklediği hafta sonu kampanyasını sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 14:49Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 14:54