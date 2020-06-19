ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 20 Haziran aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Tekstil ve züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği katalog bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? Hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 20 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...