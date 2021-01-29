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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? Alım-satım yapacaklar dikkat! Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? Alım-satım yapacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından haberin yayınlandığı saatte 435,36 liradan işlem görüyor. Son 10 yılın en kötü ocak ayını geçiren altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken yorum geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.01.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 12:31
Altın fiyatları ne olacak? FED'in faiz kararı sonrası dalgalı seyreden altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası sert yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlardan altın fiyatları konusunda flaş açıklama geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 29 Ocak canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Altın son 10 yılın en kötü ocak ayı performansını sergiliyor… Fed çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını istihdam ve enflasyonda normalleşme görülene kadar devam ettireceğini belirtirken, programın tutarını değiştirmenin zaman alacağını ifade etti. Fed sonrasında koronavirüs salgını kaynaklı endişeler doların güçlenmesine bağlı olarak altın fiyatları kısmi bir şekilde geriletti. Ons altın Ocak ayını %3'e yakın değer kaybetmeye hazırlanıyor."
Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şöyle denildi:
"Fed toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor. Teknik olarak 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı ilk direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Milliyet'te yer alan habere göre, Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz."