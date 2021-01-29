Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu: Altın yükselecek mi, düşecek mi? Alım-satım yapacaklar dikkat!

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise şöyle denildi: "Fed toplantısının ardından hisse piyasalarında devam eden satışlar ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile ons altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli yükseliş trendi henüz bozulmuş değil ancak gümüşte dün Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor.