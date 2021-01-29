29 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı?

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri her yıl gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.