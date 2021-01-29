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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı? 29 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, bu yılki ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni açıklama var mı? 29 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:54
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere mazot ve gübre desteği veriliyor. Bu destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, belirlenen tarihlerde destek ödemelerini alıyor. Çiftçiler bu sene ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, 29 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri her yıl gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;