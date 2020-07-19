ANA SAYFA
Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...
Konut fiyatları düşecek mi? Pandemi döneminde bazı bankaların konut kredilerinde yaptıkları indirim nedeniyle 1,5 ayda konut kredi patlaması yaşanıyor. Ancak sektörün önde gelen uzman isimleri, ilginin ilerleyen dönemlerde azalma eğilimine girdiğini aktarıyor. Ev hayali kuran vatandaşlar konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 23:02
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8