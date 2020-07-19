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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Konut fiyatları düşecek mi? Pandemi döneminde bazı bankaların konut kredilerinde yaptıkları indirim nedeniyle 1,5 ayda konut kredi patlaması yaşanıyor. Ancak sektörün önde gelen uzman isimleri, ilginin ilerleyen dönemlerde azalma eğilimine girdiğini aktarıyor. Ev hayali kuran vatandaşlar konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 23:02
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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde bankaların konut kredilerinde yaptıkları indirim sonrasında piyasanın canlanması yüzleri güldürmüştü. Ancak uzmanlar, taleplerin yeniden düşüşe geçtiğini açıklıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar uygun fiyatlı evleri bulabilmek için sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Kamu bankalarının düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde yaklaşık 1,5 ayda tüm zamanların en yüksek konut kredi artışı yaşandı.

Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi, faiz indiriminin yapıldığı haziran ayından itibaren yaklaşık 1,5 aylık dönemde 35 milyar lira artışla 246,3 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek artış gösterdiği dönem 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor.

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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

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Uzmanlar uyardı! Konut fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne zaman düşer? İşte o kritik tarih...

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar artışla 230,9 milyar liraya çıktı.