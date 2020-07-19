BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri inceleyebilirsiniz. Üstelik bu ürünleri incelerken tüm ürünlerin ayrıntılı özelliklerini de yine sitemiz üzerinden kontrol edebilirsiniz. İndirimli ürünlerin satışa çıkarılacağı günlerde sabah açılış saati olan 9 itibariyle dilediğiniz BİM şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.