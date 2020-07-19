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Haberler Galeri BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'in önümüzdeki hafta gelecek aktüle ürünler kataloğu oldukça ilgi görecek. BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünleri kataloğu son saatlerinin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bu hafta yayınlanan aktüel kataloğunda, Elektrik süpürgesi, Davul Fırın, El kantarı, ABS valizleri, Blender Seti, Tost Makinesi, Mutfak terazisi ve Kıyma Makinesinde birçok indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte, BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 17:43
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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM'de bu hafta neler var? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürünler listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda yer alan BİM indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elektrik süpürgesi, Davul Fırın, El kantarı, ABS valizleri, Blender Seti, Tost Makinesi, Mutfak terazisi ve Kıyma Makinesinde birçok indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri inceleyebilirsiniz. Üstelik bu ürünleri incelerken tüm ürünlerin ayrıntılı özelliklerini de yine sitemiz üzerinden kontrol edebilirsiniz. İndirimli ürünlerin satışa çıkarılacağı günlerde sabah açılış saati olan 9 itibariyle dilediğiniz BİM şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.

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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 21 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti 99,90 TL

Duracell Kalem Pil AA 4'lü 10,90 TL

Duracell İnce Pil AAA 4'lü 10,90 TL

Duracell Düğme Pil 2025 2'li 9,95 TL

Duracell Düğme Pil 2016 2'li 9,95 TL

Duracell Düğme Pil 2032 2'li 9,95 TL

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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Emin Izgara Köfte 400 gr 16,95 TL

Emin İnegöl Köfte 400 gr 16,45 TL

Emin Satır Köfte 400 gr 16,45 TL

Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi 225 gr 7,50 TL

Namet Yarım Kangal Dana Sucuk 200 gr 9,95 TL

Namet Fıstıklı Dana Salam 150 gr 9,95 TL

Namet Dana Jumbo Sosis 300 gr 9,95 TL

Polonez Hindi Mangal Sucuk 300 gr 9,95 TL

Polonez Hindi Füme 150 gr 6,95 TL

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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Çitliyo Kara Şimşek Çekirdek 190 gr 7,95 TL

Unlüx 4'lü Gurme Hamburger Ekmeği 320 gr 4,95 TL

Entabi Çiğ Köfte 1000 gr 6,95 TL

Bağdat Köfte Harcı 90 gr - Tavuk Harcı 65 gr - Izgara Harcı 65 gr 3,95 TL

Sanita Değirmen Tuz Çeşitleri 5,95 TL

Colorado BBQ - Et Sos - Peynirli Acı Sos - Sarımsaklı Mayonez 300 ml 4,95 TL

Bol Bol Acı Sos 100 ml 3,95 TL

Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr 7,95 TL

Destan Nane 30 gr 0,85 TL