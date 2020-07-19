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BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu! BİM indirimli ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
BİM 21-24 Temmuz aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'in önümüzdeki hafta gelecek aktüle ürünler kataloğu oldukça ilgi görecek. BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünleri kataloğu son saatlerinin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bu hafta yayınlanan aktüel kataloğunda, Elektrik süpürgesi, Davul Fırın, El kantarı, ABS valizleri, Blender Seti, Tost Makinesi, Mutfak terazisi ve Kıyma Makinesinde birçok indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte, BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler listesi...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 17:43
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