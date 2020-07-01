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Haberler Galeri Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Son zamanlarda 2. el araç fiyatlarında görülen yükselişin ardından araba almak isteyen vatandaşlar, fiyatların düşüp düşmeyeceğini araştırıyordu. Öte yandan tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyasının başlamasının ardından yeni sıfır araçların ne zaman geleceği de merak ediliyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, konu ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 01.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 17:59
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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankalrı tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başlamıştı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar taşıt kredisine başvurularını gerçekleştirdi. Sıfır ve ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar bazu sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? SIFIR ARAÇLAR...

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.

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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Şahsuvaroğlu, yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Şahsuvaroğlu, "İnsanlar pandemi sonrası yeni normalde hayatlarına devam ederken imkanı olanlar; uçağa binmeyi tercih etmiyor, toplu taşımayı tercih etmiyor, iller arasında otobüsü tercih etmiyor. Dolayısıyla yaz tatili öncesi, okullar kapanmadan veya üniversite sınavları bitmeden insanlar bir an önce arabasını alıp yazlığına, tatil beldesine veya memleketine gitmek istiyor." diye konuştu.

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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.