Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Bu dönemde arz-talep arasında dengesizlik olduğunu ve arzın talep kadar kuvvetli olmadığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Çünkü fabrikaların hepsi pandemi sürecinin akabinde yeni normale ayak uydurmaya çalışıyorlar. Bugün herkes tam kapasiteye henüz geçemedi. Çünkü bütün bir değer zinciri, bütün bir lojistik zinciri hala normal seyrine dönemedi. Bunun için 1-2 ay daha lazım." dedi.