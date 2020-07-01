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Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Son zamanlarda 2. el araç fiyatlarında görülen yükselişin ardından araba almak isteyen vatandaşlar, fiyatların düşüp düşmeyeceğini araştırıyordu. Öte yandan tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kampanyasının başlamasının ardından yeni sıfır araçların ne zaman geleceği de merak ediliyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, konu ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 01.07.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 17:59
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