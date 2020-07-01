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Haberler Galeri Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 6 ayın enflasyon oranları Haziran ayında açıklanıyor. Açıklanan rakamlar sonrasında emeklinin temmuz zam oranları belli olacak. Enflasyon yıllık 11,39 artarken, aylık ise 1,36 artıış gösterdi. Temmuz emekli zammı ne zaman belli olacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 19:49
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Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı? Sorusunun cevanı araştırılıyor. Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekliye yapılacak temmuz zammı belli olacak. Yaklaşık 14 milyon emekliyi ilgilendiren zam için için Bakan Selçuk, son çalışmaların yapıldığını açıklamanın geleceğini açıkladı. Peki, emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı? Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI 2020

Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmezken ilk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4 üstünde olacağı düşünülüyor.

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Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Bu nedenle emekli maaş zammı tahmini açısından Temmuz ayında %4'ün üstünde bir zam gerçekleşeceği üzerinde duruluyor.

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Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından %11.84 şeklinde açıklanan enflasyon oranları sonrasında emekli maaşı zammı %6.49 oranında, memur maaşı zammı ise %5.49 oranında yansıtılmıştı.

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Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Emekli zammı Temmuz 2020 için ne olacağı konusunda hala belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamanın ardından zam oranına göre her emeklinin ne kadar maaş alacağı da belirlenecek.