Emekli haber bekliyor! Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı?

Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 6 ayın enflasyon oranları Haziran ayında açıklanıyor. Açıklanan rakamlar sonrasında emeklinin temmuz zam oranları belli olacak. Enflasyon yıllık 11,39 artarken, aylık ise 1,36 artıış gösterdi. Temmuz emekli zammı ne zaman belli olacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Emekli temmuz zammı belli oldu mu? 2020 Temmuz zam oranları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 19:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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