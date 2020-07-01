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TBMM'de kabul edildi! Milyonları ilgilendiren düzenlemeler: Sigara, alkol...
Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 17:39
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