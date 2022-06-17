17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Merkezi Londra'da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'nın petrol ve doğal gaz analisti Rami Khrais, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yıldan yıla arttığını ve Karadeniz'deki keşfin bu anlamda önemli olduğunu belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici." dedi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:33
  • 1
  • 12
Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Khrais, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinin artan gaz talebini karşılamaya katkı sağlayacağını ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle küresel bir enerji krizi yaşandığını anımsatan Khrais, Türkiye'nin Karadeniz'deki sahayı hızlı geliştirmesinde bunun da etkili olduğunu kaydetti.

  • 3
  • 12
Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Khrais, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının tamamına yakınını ithal ettiğinin altını çizerek, "2020'li yılların sonuna doğru sahada tam kapasite üretim başlayacak.

  • 4
  • 12
Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Bu sahada ikinci aşamaya geçilmesiyle Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı da azalacak. Enflasyondan muzdarip yerel müşterilerin de üzerindeki baskı hafifleyecektir. Karadeniz'deki keşif Türkiye'ye derin sularda yeni keşiflerin önünü açabilir." diye konuştu.

  • 5
  • 12
Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

"TÜRKİYE'NİN ARZ GÜVENLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR PROJE"

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Jonathan Elkind de Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndan 2023'ün başlarında üretime başlama niyetinin Türk enerji karar vericileri için güzel bir haber olduğunu söyledi.