Uzmanlar Karadeniz gazını yorumladı: Çok etkileyici

Merkezi Londra'da bulunan veri analizi ve danışmanlık şirketi GlobalData'nın petrol ve doğal gaz analisti Rami Khrais, Türkiye'nin doğal gaz talebinin yıldan yıla arttığını ve Karadeniz'deki keşfin bu anlamda önemli olduğunu belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın zorlu ultra derin su arazisi ve alan düşünüldüğünde keşiften yalnızca iki yıl sonra ilk üretimin gerçekleşmesi oldukça etkileyici." dedi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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