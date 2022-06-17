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Haberler Galeri Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler temmuz aylıklarına çevrildi. Temmuz ayında enflasyon oranına göre maaşlarında artış görecek olan memurlar, maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 15:57
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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz aylıklarını zamlı alacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte maaşların erken yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Ancak temmuz ayı maaş ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı nedeniyle memur maaşları erken yatırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam beklentileri de sürüyor.

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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

EK ZAM OLACAK MI?

Ocak'ta memur ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2022 Temmuz'da da yapılması bekleniyor.

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Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...

%39.67 ZAM KESİNLEŞTİ!

Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 39.67. Bu tahmine göre 2.5 puanlık ek zam yapılması halinde Temmuz zammı yüzde 41.67'ye ulaşabilecek.