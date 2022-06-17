17 Haziran 2022, Cuma
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...
Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler temmuz aylıklarına çevrildi. Temmuz ayında enflasyon oranına göre maaşlarında artış görecek olan memurlar, maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.06.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 15:57
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