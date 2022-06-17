Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz aylıklarını zamlı alacak olan memurlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte maaşların erken yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...