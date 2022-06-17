%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı...

Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar baştan aşağı değişmişti. 5 aylık verilere göre emekli ve memur maaşları için yapılacak zam oranı 35'in üzerinde olacak. Hal böyle olunca,"Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt aıyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4 bin 465 lira olacak. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Emekli maaş zam oranı açıklandı mı, belli oldu mı?