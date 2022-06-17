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Haberler Galeri %39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı...

%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı...

Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar baştan aşağı değişmişti. 5 aylık verilere göre emekli ve memur maaşları için yapılacak zam oranı 35'in üzerinde olacak. Hal böyle olunca,"Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt aıyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4 bin 465 lira olacak. Peki, emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Emekli maaş zam oranı açıklandı mı, belli oldu mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 19:28
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%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı...

Emekli maaş zammı için enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. 5 aylık enflasyon rakamlarının yanında Merkez Bankası Beklenti Anketi sonucunda 6 aylık enflasyon beklentisi ile hesaplamalar yapıldı. Yüzde 35'in üstünde olması kesinleşen zam oranı ile emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4 bin 465 lira olacak. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı...

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

4 Temmuz Pazartesi günü haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam beklentileri de sürüyor.

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%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı...

EK ZAM OLACAK MI?

Ocak'ta memur ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2022 Temmuz'da da yapılması bekleniyor.

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%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı...

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emeklilere yönelik her yıl verilen bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. 1.100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesine Ramazan Bayramı öncesinde artış yapılmayacağı açıklanmıştı.

Ancak, son günlerde emeklilerin bayram ikramiyesinde de tutarın değişip değişmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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%39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı...

%39.67 ZAM KESİNLEŞTİ!

Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 39.67. Bu tahmine göre 2.5 puanlık ek zam yapılması halinde Temmuz zammı yüzde 41.67'ye ulaşabilecek.