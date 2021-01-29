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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlar açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de fiyatlar yeniden yükselecek mi? Talepteki artış... Uzmanlar açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de fiyatlar yeniden yükselecek mi? Talepteki artış...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgını sonrası sıfır araç piyasasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ikinci el otomobillere talep artmıştı. Ekim ayı itibarıyla ikinci el arabalara talep azalmış ve fiyatlarda aşağı yönlü dalgalanma başlamıştı. Otomobil alacakları yakından ilgilendiren açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de fiyatlar yeniden yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 17:15
İkinci el araba fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını, toplu taşıma yerine bireysel araç kullanımını artırdı. Salgın döneminde rağbet gören ikinci el piyasasında fiyatlar sert yükselmişti. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el piyasasında son durum merak ediliyor. Uzmanlar otomobil alacaklar için uyarılarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de fiyatlar yeniden yükselecek mi? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba alımı yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatlardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasası ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Erkoç, ikinci el otomobil fiyatlarında 2020 yılının son aylarında yaşanan düşüşün de devam ettiğini ve araç almayı düşünenler için en uygun zaman olduğunu belirtti.
2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, ancak Ekim ayı itibariyle rakamların geri geldiğini hatırlatan Erkoç,
"Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz" dedi.
2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el otomotiv sektörünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, ancak pazarda Ekim ayı itibariyle bir durgunluk yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi:
"Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Ancak Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."