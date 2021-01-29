İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde: İlkokul mezunu, günde 108 TL destek parası imkanı! Başvuru şartları...

Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntılı dönemden geçen vatandaşların yanından yer alan destek ödemeleri sürüyor. Ayrıca İŞKUR'da zorlu dönemde yarattığı fırsatlar ile iş arayanlara destek oluyor. Kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla birçok proje hayata sokuluyor. İŞKUR'un istihdama katkı sağlamak amacıyla işsiz ev hanımlarına / annelere verdiği günlük 108,68 liralık destek nasıl alınır araştırılıyor. Salgın döneminde iş bulma süreci uzayacağı için, İŞKUR tarafından ev hanımlarına verilecek destekle, çalışmayan işsiz annelerin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak kadar günlük ücret ödenecek. Ödenekten yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmak gereken şartlar arasında bulunuyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...