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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde: İlkokul mezunu, günde 108 TL destek parası imkanı! Başvuru şartları... İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde: İlkokul mezunu, günde 108 TL destek parası imkanı! Başvuru şartları...
Pandemi döneminde iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Son dönemde kadınların istihdama katılması amacıyla yeni projeler geliştiriliyor. Ayrıca İŞKUR, ev hanımlarına mesleki eğitim kursları sonrasında destek parası ödüyor. Annelere günlük 108,68 liralık destek parası veren İŞKUR, 3 aylık desteğinin yaklaşık 9.000 lira olacağını duyurdu. Projeye katılmak isteneler başvuru şartlarını merak ediyor. Öncelikli olarak İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmak gerekiyor.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 16:43
Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntılı dönemden geçen vatandaşların yanından yer alan destek ödemeleri sürüyor. Ayrıca İŞKUR'da zorlu dönemde yarattığı fırsatlar ile iş arayanlara destek oluyor. Kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla birçok proje hayata sokuluyor. İŞKUR'un istihdama katkı sağlamak amacıyla işsiz ev hanımlarına / annelere verdiği günlük 108,68 liralık destek nasıl alınır araştırılıyor. Salgın döneminde iş bulma süreci uzayacağı için, İŞKUR tarafından ev hanımlarına verilecek destekle, çalışmayan işsiz annelerin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak kadar günlük ücret ödenecek. Ödenekten yararlanmak isteyenlerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmak gereken şartlar arasında bulunuyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR EV HANIMLARINA/ANNELERE KURS DESTEĞİ!
Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR hazırladığı Anne Projesi ile birlikte annelere günlük 108,68 lira ödeme yapacağını açıkladı. İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar.
İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?
İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9.000 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aylık 3.000 lirayı geçebileceğini belirtelim.
İŞKUR'da mesleki eğitim kurslarına başlayan annelere 3 aylık kursun ardından destek parası verilecek. Fakat İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.
İŞKUR ANNE PROJESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Emekli olmamak.
Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.
İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.
İş verenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.
-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.
İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.