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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar müjdeleri sıraladı: 3 ay ertelemeli 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB fırsatları... Bankalar müjdeleri sıraladı: 3 ay ertelemeli 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB fırsatları...
Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle maddi anlamda zor süreçten geçen vatandaşlar bankanların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıla girdiğimiz günlerde bankalardan yeni kredi paketi açıklamaları geliyor. 3 ay erteleme fırsatı sunulan kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar ise kararın ardından kampanyayı sürdürüyor. İşte Vakıfbank, TEB ve Ziraat Bankasının 3 ay ertelemeli kredi faiz oranlarını yazımızda derledik.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 17:45
3 ay ertelemeli 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi veren bankalar hangileri? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi nedeniyle piyasada sıcak para akışı sağlamak amacıyla bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından hayata geçirilen kredi desek paketleri, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları rahatlatmıştı. Acil nakit ihtiyacı olanlar yeni yılla birlikte 3 ay ertlemeli kredi imkanı sunan bankaları araştırmaya başladı. İşte, Vakıfbank, TEB, ING, İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için peş peşe kampanyalarını açıklayan bankalar, 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. Ahaber.com.tr olarak 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesini sizler için derledik. İşte o bankalar:
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay Faiz Oranı (Aylık): % 1.59 Taksit Tutarı: 1.932,78 TL Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408