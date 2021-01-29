Bankalar müjdeleri sıraladı: 3 ay ertelemeli 10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB fırsatları...

Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle maddi anlamda zor süreçten geçen vatandaşlar bankanların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Yeni yıla girdiğimiz günlerde bankalardan yeni kredi paketi açıklamaları geliyor. 3 ay erteleme fırsatı sunulan kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından kamu bankaları ve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar ise kararın ardından kampanyayı sürdürüyor. İşte Vakıfbank, TEB ve Ziraat Bankasının 3 ay ertelemeli kredi faiz oranlarını yazımızda derledik.