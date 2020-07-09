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Haberler Galeri Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı geçti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, Bakan Albayrak imzasıyla yürürlüğe girdi. Temmuz itibarıyla kıdem tazminatı tavanında yüzde 5.75 artış yaşandı. Buna göre, aynı işyerinde on yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67.300 liradan 71.170 liraya yükseldi. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:47
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında yeni gelişme yaşandı. Kıdem tazminatı tavanı 2020 Temmuz ayı itibari ile yüzde 5.75 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi ile 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı açıklandı. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020 NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzalı genelgeyle, Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 liraya çıktı. Buna göre aynı işyerinde on yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın işveren, bu rakamın üzerinde kıdem tazminatı ödeyemeyecek. Böylece, senenin ikinci yarısında kıdem tazminatı ilk altı aylık enflasyon kadar, yüzde 5.75 oranında artmış oldu.

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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısında kıdem tazminatına hak kazanan asgari ücretli çalışan, eğer 5 yıl aynı işyerinde çalışmışsa, damga vergisi kesilmeden 14 bin 715 lira kıdem tazminatı alabilecek. Ancak brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan, 5 yıl çalışmışsa, 40 bin lira alması gerekirken, kıdem tazminatı tavanına takıldığı için 35 bin 585 lira tazminat alabilecek.

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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

YÜZDE 8.33'ÜN SIRRI
Kıdem tazminatı, son günlerin gündemdeki konusu. Özellikle, kıdem tazminatında reforma gidilip, 2022 yılı başında tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilecek olması ile birlikte konunun önemi daha arttı. Çalışanlar, kıdem tazminatındaki mevcut haklarını kaybetmek istemiyorlar. Peki, nedir, çalışanın hakkı? Kıdem tazminatında bir formül var; o da yüzde 8.33. Çalışanlar bu haklarından vazgeçmek istemiyor ama yüzde 8.33'lik oranın ne anlama geldiğini de pek bilmiyor.