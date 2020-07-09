Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020 NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzalı genelgeyle, Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 liraya çıktı. Buna göre aynı işyerinde on yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.