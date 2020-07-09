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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı geçti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, Bakan Albayrak imzasıyla yürürlüğe girdi. Temmuz itibarıyla kıdem tazminatı tavanında yüzde 5.75 artış yaşandı. Buna göre, aynı işyerinde on yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67.300 liradan 71.170 liraya yükseldi. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:39Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:47
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?