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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Bu ay zamlı maaşlarını alacak olan emekliler için yılı ikinci ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, bayram ikramiyelerinde artış olacak mı? 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:03Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:12