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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Bu ay zamlı maaşlarını alacak olan emekliler için yılı ikinci ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, bayram ikramiyelerinde artış olacak mı? 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 13:12
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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikramiye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı da merak konusu oldu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranı ile birlikte emeklilerin maaşlarında 5.75 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlar ve ikramiye ile çifte bayram yaşayacak emekliler, ödemelerin tarihini araştırıyor. Emeklilere yılda iki kez bayram öncesi ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki, 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;