Uzman ve Başöğretmen tazminat artış oranları ne oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 100'e kadar arttı!

Uzman ve başöğretmen tazminat oranları ne oldu sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi. Peki Uzman öğretmen tazminat oranları ne oldu? Eğitim öğretim tazminatı nedir? İşte eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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