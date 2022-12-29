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Uzman ve Başöğretmen tazminat artış oranları ne oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 100'e kadar arttı!

Uzman ve başöğretmen tazminat oranları ne oldu sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi. Peki Uzman öğretmen tazminat oranları ne oldu? Eğitim öğretim tazminatı nedir? İşte eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:10
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Uzman ve Başöğretmen tazminat oranları ne oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 100’e kadar arttı! Eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre uzman ve başöğretmen eğitim-öğretim tazminat oranlarında artışa gidildi. Kararın açıklanmasının hemen ardından uzman ve başöğretmen tazminat oranlarının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki eğitim öğretim tazminatı nedir? Uzman öğretmen tazminat oranları ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman ve Başöğretmen tazminat oranları ne oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 100’e kadar arttı! Eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

YÜZDE 100'E KADAR ARTTI!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların tazminat oranları yüzde 100'e kadar arttırıldı.

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Uzman ve Başöğretmen tazminat oranları ne oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 100’e kadar arttı! Eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

YENİ UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN TAZMİNAT ORANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9'uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152'nci maddesine göre 2006 Ödenecek "Diğer Tazminatlar"a ilişkin yeni kararda şu ifadeler yer aldı:

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Uzman ve Başöğretmen tazminat oranları ne oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 100’e kadar arttı! Eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

Karar Sayısı: 6617 Ekli "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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Uzman ve Başöğretmen tazminat oranları ne oldu? Resmi Gazete’de yayımlandı: Yüzde 100’e kadar arttı! Eğitim-öğretim tazminat artış oranları...

MADDE 1- 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.