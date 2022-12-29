Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek istenen adaylar için son başvuru tarihi 30 Aralık olarak belirlendi. İlana göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?