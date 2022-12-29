HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...
Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1468 temizlik görevlisi alınacak. 30 Aralık tarihinde bitecek olan Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte ilana dair detaylar...