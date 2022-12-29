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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1468 temizlik görevlisi alınacak. 30 Aralık tarihinde bitecek olan Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte ilana dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:35
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Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek istenen adaylar için son başvuru tarihi 30 Aralık olarak belirlendi. İlana göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

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Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları, 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

BAŞVURULAR NEREDENİ NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

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Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

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Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.