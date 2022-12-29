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Haberler Galeri EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?

EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?

EYT şartlarının açıklanmasının hemen ardından milyonlarca vatandaş, "2023 EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte tavan ve taban fiyatlar değişti. Peki 3-5-10-15-20 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? EYT borçlanması ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:05
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EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması ne kadar olacak?

EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte tavan ve taban hesaplamaları değişti. Buna göre 3, 5, 10, 15, 20 yıl çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alacaklar? İşte EYT borçlanması ve kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

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EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması ne kadar olacak?

2 MİLYON 250 BİN KİŞİYE EMEKLİLİK İMKANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

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EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması ne kadar olacak?

TAZMİNAT HAKLARI BULUNUYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısına göre, mevcut mevzuatımıza bakıldığında emeklilik işlemlerinin başlatılabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Bu durumda EYT'liler öncelikle çalıştıkları şirketlerden çıkış belgesi alacaklar. Çıkış işlemlerinde yani SGY'ye bildirimde sebep olarak 'emeklilik' gösterilecek.

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EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması ne kadar olacak?

Mevzuatımıza göre kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Ayrıca işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılma şartı da bulunuyor. Böylece istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak bunun istisnaları bulunuyor.

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EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması ne kadar olacak?

Yani istifa ederek tazminat almanın yolları var. 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre bunlardan birisi de emeklilik. Emeklilik sebebiyle istifa edenler tazminatı hak ediyorlar. Bu durumda EYT'liler emeklilik için işten çıkış yapacağından tazminatlarını da alacaklar.