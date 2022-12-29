29 Aralık 2022, Perşembe
EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?
EYT şartlarının açıklanmasının hemen ardından milyonlarca vatandaş, "2023 EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Yeni asgari ücret zammı ile birlikte tavan ve taban fiyatlar değişti. Peki 3-5-10-15-20 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? EYT borçlanması ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:05
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