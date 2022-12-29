EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?

EYT kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 2023 asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte tavan ve taban hesaplamaları değişti. Buna göre 3, 5, 10, 15, 20 yıl çalışanlar ne kadar kıdem tazminatı alacaklar? İşte EYT borçlanması ve kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...