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Haberler Galeri Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuruları için detaylı araştırmalar başladı. Binlerce öğretmen kariyer basamaklarından ilerlemek için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Peki Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:10
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Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek olan uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuruları için gözler açıklamalara çevrildi. Kariyer basamaklarını hızlıca ilerlemek isteyen öğretmenler sınav ilişkin detayları araştırmaya başladı. Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili başvuru süreci başladı. İşte uzman öğretmenlik başvuru ekranı...

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Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

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Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

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Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!