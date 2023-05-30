Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

Uzman öğretmen ve başöğretmen sınav başvuruları için detaylı araştırmalar başladı. Binlerce öğretmen kariyer basamaklarından ilerlemek için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevirdi. Peki Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...