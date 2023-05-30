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Haberler Galeri KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!

KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!

KGM kura çekimi İŞKUR canlı izle aratılmaları hız kazandı. 3.000 işçinin alınacağı kuralar iki gün boyunca sürecek. İl il şeklinde ayrılan kura çekilişleri 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda çok sayıda alım gerçekleşecek. Başvuru süreçlerini tamamlayan vatandaşlar kura çekilişini canlı takip edebilmek için araştırma yapıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:46
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KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı! İş Makinası Operatörü, Kaynakçı, Atölye Ustası, Aşçı...

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3.000 personel alımı gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin sonuçlar noter onayının sonrasında "https://www.kgm.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta? KGM İŞKUR 3.000 işçi alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı! İş Makinası Operatörü, Kaynakçı, Atölye Ustası, Aşçı...

KGM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

KGM işçi alımı kura çekilişine ilişkin kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulunuldu.

Kura çekilişlerinin KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı! İş Makinası Operatörü, Kaynakçı, Atölye Ustası, Aşçı...

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KGM kura tarihleri il il belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı! İş Makinası Operatörü, Kaynakçı, Atölye Ustası, Aşçı...

KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı! İş Makinası Operatörü, Kaynakçı, Atölye Ustası, Aşçı...

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)