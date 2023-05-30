30 Mayıs 2023, Salı
KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!
KGM kura çekimi İŞKUR canlı izle aratılmaları hız kazandı. 3.000 işçinin alınacağı kuralar iki gün boyunca sürecek. İl il şeklinde ayrılan kura çekilişleri 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda çok sayıda alım gerçekleşecek. Başvuru süreçlerini tamamlayan vatandaşlar kura çekilişini canlı takip edebilmek için araştırma yapıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:46
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