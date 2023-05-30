30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Peki memura kira desteğinde süreç nasıl işleyecek?

Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:00
  • 1
  • 14
Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

AK Parti seçim beyannamesinde memurlara kira desteği verileceğini söylemişti. Kira desteği nasıl olacak? Uzmanlardan flaş açıklama

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

Milliyet'te yer alan habere göre, "Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı illerde memurların tayin istemediği ve bu illerdeki geçimlerinin çok zorlaştığı aşikar. İstanbul'da kiralarda yüksek artışlar var. Ortalama metrekare fiyatlarının nisan ayında 130 liraya ulaştığı İstanbul'da sıfır dairelerde bu fiyat metrekarede 170 TL'leri buluyor. Bu açıdan baktığımızda seçim öncesinde de ifade edildiği gibi bazı büyükşehirlerde gerek memur, gerek kadrolu, hatta sözleşmeli personeller için böyle bir desteğin verilmesi planlanıyor.

  • 3
  • 14
Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde düşen yapı ruhsat ve iskan sayıları özellikle orta gelirli ve dar gelirlilere yönelik yapılacak projelerin nispeten kısa zamanda yapılamayacak olması, bu noktada kira problemini derinleştiriyor.

  • 4
  • 14
Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

'DESTEKLER ÖNEMLİ BİR FAYDA SAĞLAYACAK'

Evlenme sezonunu hareketlenmesi ve kentsel dönüşümdeki ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu noktada verilecek destekler bu bölgelerde görev yapacak kamu personelleri için önemli bir fayda sağlayacaktır.

  • 5
  • 14
Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!

'ARZI ARTIRAMADIĞIMIZ SÜRECE FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK'

Lakin arzı artıramadığımız müddetçe verilecek olan bu destekler kira fiyatlarını yukarı yönlü artırmaya da devam edecektir. Kentsel dönüşümde de artırılan kira destekleri bu bölgelerdeki kira fiyatlarını nispeten yükseltmeye devam ediyor. Bu yükselmenin en önemli nedeni yeterli konut arzının olmamasıdır.