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Memura kira desteği netleşiyor! Ödemeler nasıl olacak? Dikkat çeken maaş katsayısı detayı!
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteğiydi. İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesi gündemde. Peki memura kira desteğinde süreç nasıl işleyecek?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:00