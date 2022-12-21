Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. MEB tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Kariyer Basamakları sınavları sonucunda belirli bir puan alan öğretmenlerin unvanları ve maaşları değişti. Peki öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen maaş farkı ne kadar?