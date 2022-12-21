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Haberler Galeri Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. MEB tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Kariyer Basamakları sınavları sonucunda belirli bir puan alan öğretmenlerin unvanları ve maaşları değişti. Peki öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen maaş farkı ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 10:36
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Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Öğretmen Kariyer Basamakları sınavları kapsamında 10 yıllık öğretmenlik süresini dolduran 516 bin öğretmen uzman öğretmen, 66 bin öğretmen ise başöğretmen olmaya hak kazandı. Unvan değişikliğine hak kazanan öğretmenlerin maaş farkları merak konusu oldu. Uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? Öğretmen, başöğretmen, uzman öğretmen maaş farkı hesaplama...

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Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında öğretmenlik mesleğinde 10 yılını dolduran ve sınavda başarılı olan 516 bin öğretmen uzman öğretmen olmaya hak kazandı.

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Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Uzman öğretmenlikte 10 yılını dolduran ve sınavlarda başarılı olan 66 bin öğretmen başöğretmen unvanına geçti.

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Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

Uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık 4.500 lira artış yapılacağını duyurdu.

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Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Unvan değiştiren öğretmenlerin maaş farklarını ne zaman alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.