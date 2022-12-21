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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

Uzun zamandır beklenen Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması Ziraat Bankası ile sağlandı. Bakanlık bünyesinde çalışan hemşire, doktor, tekniker gibi birçok çalışanın uzun zamandır beklediği müjde geldi. Toplamda 29 bin TL'lik ödemenin belirli bir kısmını nakit diğer kısmını ise para puan şeklinde alacak olan sağlık çalışanları detayları merak ediyor. Peki sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:49
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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

Sağlık çalışanlarına 29 bin TL'lik maaş promosyon ödemesi ne zaman yapılacak sorusunun cevabı pek çok çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında sağlanan anlaşmanın detayları merak ediliyor. Peki sağlık çalışanlarına maaş promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

MAAŞ MİKTARINA BAKILMAKSIZIN 29 BİN TL

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

MAAŞ PROMOSYON ÖDEME TAKVİMİ

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.