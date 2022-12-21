Sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası 29 bin TL maaş promosyonu ÖDEME TAKVİMİ | Nakit+Para Puan...

Uzun zamandır beklenen Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması Ziraat Bankası ile sağlandı. Bakanlık bünyesinde çalışan hemşire, doktor, tekniker gibi birçok çalışanın uzun zamandır beklediği müjde geldi. Toplamda 29 bin TL'lik ödemenin belirli bir kısmını nakit diğer kısmını ise para puan şeklinde alacak olan sağlık çalışanları detayları merak ediyor. Peki sağlık çalışanlarına promosyon ücretleri ne zaman yatacak?