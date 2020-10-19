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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son durum: İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV oranı düşecek mi? 2021'in ilk yarısında... Son durum: İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV oranı düşecek mi? 2021'in ilk yarısında... Son dakika... İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgını otomobil piyasasını da etkilemişti. Kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Uzmanlar konu ile ilgili son durumu değerlendirdi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Otomobilde ÖTV oranı düşecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:14
Son dakika haberi... İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası sıfır otomobil bulunurluluğun olmaması nedeniyle ikinci ele talep arttı. Son yılların en yüksek seviyesinde olan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış araçların ulaşım amacı yerine yatırım aracı olarak görülmesine neden oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Otomobilde ÖTV oranı düşecek mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek,
"Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.
TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.
İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatan Kumdakcı,
"Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Pandemi etkisiyle toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılmasının ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanmasının ikinci el araçlara talebi arttırdığını belirten Kumdakcı,
"Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." ifadelerini kullandı.