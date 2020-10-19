Son durum: İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV oranı düşecek mi? 2021'in ilk yarısında...

Son dakika... İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgını otomobil piyasasını da etkilemişti. Kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Uzmanlar konu ile ilgili son durumu değerlendirdi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Otomobilde ÖTV oranı düşecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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