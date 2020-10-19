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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay
Ziraat Bankası konut kredisinde uygun kampanyalar sunuyor. "Bugünün Evini Yarına Bırakma!" adlı kampanya ile ev sahibi olmaya teşvik eden Ziraat Bankası, 1,19 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi imkanu sunuyor. Vade farkı istenilirse 180 aya kadar genişletilebiliyor. Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 11:04
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