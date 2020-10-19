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Haberler Galeri 1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Ziraat Bankası konut kredisinde uygun kampanyalar sunuyor. "Bugünün Evini Yarına Bırakma!" adlı kampanya ile ev sahibi olmaya teşvik eden Ziraat Bankası, 1,19 faiz oranı ile 120 ay vadeli kredi imkanu sunuyor. Vade farkı istenilirse 180 aya kadar genişletilebiliyor. Ziraat Bankası konut kredisi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası konut kredisi başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 11:04
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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Ziraat Bankası tarafından uygun faizle konut kredisi imkanı sunuluyor. Konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, 1.09 faiz oranıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası konut kredisi şartları ve başvuru ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, konut kredisi almak için şartlar neler? Ödemeler nasıl oluyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Ziraat Bankası "Bugünün Evini Yarına Bırakma!" adlı kampanya ile müşterilerini konut sahibi yapmaya devam ediyor. 100.000 TL'ye yüzde 1,19 faiz oranı ile konut kredisi veren Ziraat Bankası vade farkını 180 aya kadar genişletebiliyor.

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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası ayrıca krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek de tesis edebilme imkanı sağlıyor. Gerekli şartlar halinde ek teminat talep edebilen Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.

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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
- Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

100000 TL Ziraat Bankası konut kredisine şubeler, web sitesi, Ziraat mobil, internet şubesi, ATM ve çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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1.09 faiz müjdesi! Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'ye 120 ay vade fırsatı! Başvuru yapmak oldukça kolay

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası aracılığı ile konut kredisi alacak olan kişiler 120 ay vade fırsatından faydalanarak, düşledikleri evlerine sahip olabilirler. 120 ay vadeden faydalanarak satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin %80 seviyesine kadar kredi çekebilirsiniz. Kalan değeri peşin bir şekilde ödemeniz gerekmektedir. Gayrimenkul üzerinde ipotek konur ve banka gerekli görülen hallerde ek teminat isteyebilir. Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almanız durumunda kredi sürecinizde hayat, konut ve deprem sigortası da otomatik olarak yapılacaktır. Konut kredisi vadesi sabit faiz oranları ile değişebilmekte.