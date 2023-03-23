Uzman isim açıkladı! Marmara'da 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

İstanbul depreminin zamanı ve büyüklüğü sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken çok sayıda insanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Peki Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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