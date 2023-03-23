23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uzman isim açıkladı! Marmara'da 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

Uzman isim açıkladı! Marmara'da 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

İstanbul depreminin zamanı ve büyüklüğü sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken çok sayıda insanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Peki Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:57
  • 1
  • 11
Uzman isim açıkladı! Marmara’da 7,6’lık, 7,8’lik ve 8,1’lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

İstanbul depreminin zamanı ve büyüklüğü sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken çok sayıda insanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Peki Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Uzman isim açıkladı! Marmara’da 7,6’lık, 7,8’lik ve 8,1’lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

BOLU İSTANBUL'U TETİKLER Mİ?

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Bolu'da gerçekleşen deprem sonrası İstanbul'daki deprem riskiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, "Şunu belirtmekte yarar var. 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzeydoğu Anadolu Fay zonunda meydana gelen bir deprem. Marmara'dan geçen fayları tetiklemesi mümkün değildir." dedi.

  • 3
  • 11
Uzman isim açıkladı! Marmara’da 7,6’lık, 7,8’lik ve 8,1’lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, İstanbul'da riskli ilçeleri tek tek saydı uyarılarda bulundu.

  • 4
  • 11
Uzman isim açıkladı! Marmara’da 7,6’lık, 7,8’lik ve 8,1’lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

"HEP İSTANBUL KONUŞULDU!"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy öne çıkan sözler:

"Özellikle İstanbul halkı, İstanbul'da deprem yok ama Maraş'ta deprem olduğunu vurgulayan yazılar yazdığımız zaman da hep İstanbul konuşuluyordu. İstanbul'da deprem yok İzmir'de risk var dediğimiz zaman orada da hep İstanbul konuşuldu.

  • 5
  • 11
Uzman isim açıkladı! Marmara’da 7,6’lık, 7,8’lik ve 8,1’lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?

Maraş'ta söylediğimiz yerde ve stratejisini belirlediğimiz yayınlar halinde söylediğim senaryo aynı senaryo oldu. Amik Ovası'nda girdi ve kuzeye gitti. İshaliye'den doğuya döndü. Oradan Pazarköy'den kadar Pötürge'ye giden bir hat kırıldı.