HaberlerGaleriUzman isim açıkladı! Marmara'da 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?
Uzman isim açıkladı! Marmara'da 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak mı? İstanbul için hangi plan devrede?
İstanbul depreminin zamanı ve büyüklüğü sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden olurken çok sayıda insanında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Peki Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede?