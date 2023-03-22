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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcı ve vatandaşı uyardı. Fed faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Açıklanacak kararla birlikte küresel piyasalar şekillenecek. Memiş karara göre şekillenecek ikili rotayı açıkladı. Yastık altında altını bulunanları yakından ilgilendiren açıklamalar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:30
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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

Hızlı bir düşüşün ardından altın fiyatları yeniden yükselişe başladı. Anbean artış gözlemlenen fiyatlarda yükselişin sürmesi beklenirken bugün açıklanacak olan Fed kararları belirleyici rol oynayacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcı ve vatandaşı uyararak özellikle perşembe gününden sonra fiyatlamaların farklılaşmasının beklendiğini vurguladı. Peki altında son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

PİYASALARIN GÖZE FED KARARINDA

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu hafta piyasaların merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanacağını belirtti. Türkiye dahil, İngiltere ve Fed faiz kararlarını açıklayacak. Ayrıca euro bölgesinde de yapılacak konuşmalar gidişatı etkileyecek.

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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN ŞEKİLLENECEK!

Memiş Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşecek bu olayların piyasayı şekillendireceğini söylerken özellikle perşembe gününden sonra fiyatlamaların farklılaşmasının beklendiğini vurguladı.

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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

İslam Memiş'e göre TCMB kararını Fed'in kararına göre verecek. Ya faiz indirecek ya da bu ayı pas geçecek. Fed'in 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken orada da bir pas geçme ihtimali var. Nedeni ise faiz yükü altında ezilen bankaların bir bir iflaslarını açıklaması.

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Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

ALTIN FİYATLARINDA İKİLİ İHTİMAL

İslam Memiş, Fed'in iki kararı üzerinde iki ihtimalli tahminini şöyle aktardı: