Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!

İslam Memiş'e göre TCMB kararını Fed'in kararına göre verecek. Ya faiz indirecek ya da bu ayı pas geçecek. Fed'in 25 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken orada da bir pas geçme ihtimali var. Nedeni ise faiz yükü altında ezilen bankaların bir bir iflaslarını açıklaması.