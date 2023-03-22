HaberlerGaleriAltın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!
Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcı ve vatandaşı uyardı. Fed faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Açıklanacak kararla birlikte küresel piyasalar şekillenecek. Memiş karara göre şekillenecek ikili rotayı açıkladı. Yastık altında altını bulunanları yakından ilgilendiren açıklamalar haberimizde...