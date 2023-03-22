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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

Son dakika ekonomi haberleri | Vatandaşın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma ve borç silme yasası yürürlüğe girdi. Yapılandırma yasası ile birlikte milyonlarca vatandaşa borçlarından kolayca kurtulmanın yolu açıldı. Yasa ile sağlanan avantajlardan faydalanabilmek için ise bazı tarihlere dikkat etmek gerekiyor. İşte MTV, GSS prim borcu, araç muayenesi gibi ödemelerle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:48
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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

Kamuya olan tüm borçları kapsayan yasada önemli bazı tarihler var. Yasayla sağlanan avantajlardan yararlanmak için bu tarihlere dikkat etmek önem taşıyor. Takvim.com.tr'nin haberine göre yapılandırma imkanından yararlanmak için kritik önemdeki tarihler...

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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

31 ARALIK 2022
Yapılandırma yasası bu tarihe kadar olan borçları kapsıyor. 31 Aralık 2022 ve öncesine ait kamuya ait borçlar yapılandırılabilecek.

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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak 2023 itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

31 MAYIS 2023
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçları yapılandırmak için son başvuru tarihi.

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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

30 HAZİRAN 2023
Yapılandırılan borçları peşin olarak kapatmak ya da ilk taksiti ödemek için son tarih.