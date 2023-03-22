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Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda
Son dakika ekonomi haberleri | Vatandaşın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma ve borç silme yasası yürürlüğe girdi. Yapılandırma yasası ile birlikte milyonlarca vatandaşa borçlarından kolayca kurtulmanın yolu açıldı. Yasa ile sağlanan avantajlardan faydalanabilmek için ise bazı tarihlere dikkat etmek gerekiyor. İşte MTV, GSS prim borcu, araç muayenesi gibi ödemelerle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:28Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:48