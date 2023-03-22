Borcu olanlar bu tarihlere dikkat! MTV, GSS, sigorta prim borcu, araç muayenesi... Hepsi kapsamda

Son dakika ekonomi haberleri | Vatandaşın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma ve borç silme yasası yürürlüğe girdi. Yapılandırma yasası ile birlikte milyonlarca vatandaşa borçlarından kolayca kurtulmanın yolu açıldı. Yasa ile sağlanan avantajlardan faydalanabilmek için ise bazı tarihlere dikkat etmek gerekiyor. İşte MTV, GSS prim borcu, araç muayenesi gibi ödemelerle ilgili detaylar...