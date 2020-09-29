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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?
İkinci el araç fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası çoğu sektörü etkiledi. Bunlardan biri de otomobil piyasası oldu. Piyasada sıfır araç olmayınca ikinci el alımları ile birlikte fiyatlarda da artış görüldü. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.09.2020 12:49Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:58