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Haberler Galeri Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

İkinci el araç fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası çoğu sektörü etkiledi. Bunlardan biri de otomobil piyasası oldu. Piyasada sıfır araç olmayınca ikinci el alımları ile birlikte fiyatlarda da artış görüldü. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:58
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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi kullandırılmıştı. Kampanya sürecinde araç alımları artmıştı. Koronavirü salgını sürecinde sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Koronavirüs salgını sonrası araç fiyatlarında görülen artış sonrası fiyatların ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uzmanlar ise araç fiyatlarının 2021'de gerileyeceğini söylüyor.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

2021'DE OTOMOTİV PAZARI NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.

İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021'de otomotiv pazarı nasıl olacak?

2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.

İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."