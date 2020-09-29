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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

TOKİ tarafından "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunulan yüzlerce konut ve iş yeri için detaylar belli oldu. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan konut ve iş yerlerine başvurular devam ediyor. Yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile satılan konut ve işyerlerinin hangi illerde olduğu merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, konutları hangi illerde, fiyatlar ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:11
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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

TOKİ ucuz ev kampanyaları yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 176 konut ile 155 iş yerinin "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunulduğu duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş konut ve iş yerlerinin hangi illerde olduğu yönünde araştırmalara başlamıştı. Merakla araştırılan TOKİ konutları ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, konutları hangi illerde, fiyatlar ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İdarenin satışa sunacağı 176 konut ve 155 iş yeri için Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda açık artırma gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular/teminatlar bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU HANGİ İLLERE?

Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas'ta konutlar yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle satışa sunulacak.

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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

TOKİ AÇIK İŞ YERİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERE?

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta satışa çıkarılan iş yerleri ise yüzde 10 veya yüzde 25'i peşin 120 ay vadeyle alınabilecek.

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35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

KONUT VE İŞ YERLERİNİN SATIŞ BEDELLERİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, satışa çıkarılan konut ve iş yerlerinin bulundukları illerdeki adetleri ve satış bedelleri şu şekilde: