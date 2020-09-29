35 bin TL'ye ev sahibi olun! TOKİ yüzlerce konut ve iş yeri satışta! Konutlar hangi illerde, fiyatlar ne kadar?

TOKİ tarafından "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunulan yüzlerce konut ve iş yeri için detaylar belli oldu. 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan konut ve iş yerlerine başvurular devam ediyor. Yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade ile satılan konut ve işyerlerinin hangi illerde olduğu merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, konutları hangi illerde, fiyatlar ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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