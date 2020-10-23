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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı 2. el beklentileri... Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı 2. el beklentileri...
İkinci el araba fiyatlarında yaşanana artış araba alacakları kara kara düşündürüyor. Koronavirüs salgınında sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı dolasıyla fiyatlar tavan yaptı. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte fiyatların ne zaman normale döneceği merak ediliyor. 2021 yılı 2. el otomobil piyasasında yaşanan gelişemeler uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı 2. el beklentileri...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:36
İkinci el araba fiyatlarının alacağı son hal yakından takip ediliyor. Bu senenin en çok merak edilen sorusu " İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" oluyor. Bütçesine uygun ikinci el araba fiyatları için araştırmasını serdüren vatandaşlar, uzman açıklamalarını yakından takip ediyor. Salgın döneminde tüm dünyada yaşanan sıfır araba üretimi fiyatlarda yaşanan dengesizliğin başlıca sebebi olarak görülüyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılı 2. el beklentileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.
Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.
Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.