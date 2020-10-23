4D'li taşeron işçilere ikramiye! Taşeron ve kamu işçilerine 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Son dakika... Taşeron ve kamu işçilerinin tediye ödeme tarihleri belli oldu. 2020 yılının son taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı merak edliyor. İkramiye olarak bilinen tediye ödemelerinin son taksit ödemeleri işçiler tarafından bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin hangi gün yapılacağı belli oldu. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerine 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 15:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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