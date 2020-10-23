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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlara zam müjdesi! 2020 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Dikkat çeken oranlar... Milyonlara zam müjdesi! 2020 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Dikkat çeken oranlar...
Yeni yılda memur ve emeklilerin maaşları ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin gözü 2021 Ocak zammına çevrildi. Yılda iki kez yapılan zam oranının detayları şimdiden merak ediliyor. 2020 ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek maaş zammının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammı, beklenti anketine göre enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkacak. Peki, 2020 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:50
Emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ocak zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yılın ikinci yarısının üç aylık enflasyon oranına göre memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük zammı, beklenti anketine göre enlasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkacak. Gözler emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi. Peki, 2020 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.
529 TL AİLE YARDIMI Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.