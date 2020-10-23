Milyonlara zam müjdesi! 2020 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Dikkat çeken oranlar...

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.