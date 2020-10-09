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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Pandemi döneminde sıfır araçların fiyatları neredeyse iki katına kadar yükseldi. Araba almak isteyenler ise ikinci el arabalara yönelmeyi tercih etti. Hal böyle olunca ikinci el fiyatlarının yükselmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. "İkinci el araba fiyatları düşecek mi? " sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, uzman isimin yorumlarıyla 2021 beklentileri ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:41
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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el fiyatları için 2021 beklentileri neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkinci el fiyatları için sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni araç sahibi olmak isteyenler uzmanların değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Koronavirüs sürecinde sıfır araçların üretilmesinde sıkıntı yaşanırken, ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, son dönemde yaşanan durağanlığın sebebi olarak bayilerde sıfır otomobil yokluğunu gösterirken, araç stoklarının artması halinde 2. el otomobilde yüzde 10'luk bir düşüş beklediklerini belirtti.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

Erkoç, "Şu anki durağanlığın sebebi bayilerde sıfır araç yok. Fabrikalar üretime başlasa da henüz tam kapasite çalışmaya başlamadılar. Yurtdışından da siparişler yeni gelmeye başlıyor. Arz talep dengesizliğinden dolayı insanlar sıfır araç bulamadığı için 600 bin TL'lik araç yerine 2018 modeline 600 bin TL vermek durumunda kalıyor. Öte yandan son günlerde mevduat faiz oranları da yükseldi. Tüm bunlar piyasayı ister istemez etkiliyor. Sıfır araçlarda arzda çoğalma olursa ikinci elde de bir yüzde 10'luk geriye geliş olur" dedi.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

"İNTERNETTEKİ İLANLARIN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Piyasanın yükselmesinin en büyük sebeplerinden birinin internetteki fiyatlar olduğunu belirten Erkoç, "İnternete araç ilanı koyan meslek dışı insanların incelenmesini istiyoruz. Piyasayı yükselten bunlar. 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon adedini galericiler, 1 milyonunu şahıslar satmış. Ama 5 milyondan fazlasını hiç meslekle alakası olmayanlar alıp satıyor. Bunlar ciddi bir vergi kaybı. Piyasayı yükselten bunlar. Bazıları oto galerilerden arabayı alıp üzerine kar koyup ilana koyuyorlar ve fiyatları şişiriyorlar.

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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...

Gelir idaresi başkanlığına burada görev düşüyor. İstedikleri anda bu insanları inceleyebilirler. Bunlardan birkaç tanesi ceza yesin bir daha yapıyorlar mı bakalım" dedi.

"HERKES ARABA ALMA TELAŞINA DÜŞTÜ"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ise, ikinci elde fiyat artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi.