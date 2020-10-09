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Uzman isim açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar yüzde 15 düştü...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Pandemi döneminde sıfır araçların fiyatları neredeyse iki katına kadar yükseldi. Araba almak isteyenler ise ikinci el arabalara yönelmeyi tercih etti. Hal böyle olunca ikinci el fiyatlarının yükselmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. "İkinci el araba fiyatları düşecek mi? " sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, uzman isimin yorumlarıyla 2021 beklentileri ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:41
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