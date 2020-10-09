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Haberler Galeri Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

Son dakika... 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam görüşmeleri başlıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının ne zaman belli olacağı merak ediliyordu. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 artış yapılmıştı. Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:36
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Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Merakla beklenen asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL