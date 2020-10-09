Asgari ücrette son dakika! 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret tutarı...

Son dakika... 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette zam görüşmeleri başlıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının ne zaman belli olacağı merak ediliyordu. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03 artış yapılmıştı. Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021'de Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Net-brüt asgari ücret ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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