ANA SAYFA
İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...
Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Pandemi sürecinde sıfır araçlara talep oldukça arttı. Hal böyle olunca otomotiv devleri taleplere yetişmekte oldukça zorlanıyor. Dev firmalar, taleplerin araç talebine yetişemezken, ikinci el araba piyasası buna bağlı olarak artış gösteriyor. Sıfır araçların ne zaman geleceği araba alacaklar tarafından araştırılıyor. İşte, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:15
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12