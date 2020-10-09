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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Pandemi sürecinde sıfır araçlara talep oldukça arttı. Hal böyle olunca otomotiv devleri taleplere yetişmekte oldukça zorlanıyor. Dev firmalar, taleplerin araç talebine yetişemezken, ikinci el araba piyasası buna bağlı olarak artış gösteriyor. Sıfır araçların ne zaman geleceği araba alacaklar tarafından araştırılıyor. İşte, Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:15
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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Sıfır arabalar hangi tarihte gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında araçların fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Pandemi döneminde sıfır araçlara ilgi oldukça fazla oluyor. Ancak hem fiyatların yüksek olması, hem de üretimde yaşanan gecikme araba alacakları hayal kırıklığına uğratıyor. İşte Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

2020 EYLÜL ARABA KAMPANYALARI

Yeni bir araba alacaklar olan vatandaşlar tarafından sıfır araba kampanyaları Citroen markası için oldukça merak ediliyor. Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre seçili Citroen modellerini 60 bin TL için 20 ay %0,99 faizle almak mümkün oluyor. Aynı zamanda Citroen markasının kredi kullanmak istemeyen müşterileri için de çeşitli sıfır araba kampanyaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de seçili modellerde geçerli olan nakit indirimler oluyor.

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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. Tüm modeller için ise 3 bin TL nakit alım indirimiyle yeni C5 Aircross SUV bütün Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz ya da 30 bin TL için 12 ay 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenlere de 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanabiliyor.

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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Citroen C3 Aircross SUV, bütün modellerinde geçerli olacak şekilde 2 bin TL nakit alım indirimi ya da 60 bin TL için 20 ay %0,99 faiz imkanıyla yer alıyor. BlueHDi motor ile donatılan Citroen hafif ticari modellerine de 140 bin TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Sıfır araba fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ederken sıfır araba kampanyaları KIA markası için de merak ediliyor. Eylül ayında da ödemelerde erteleme sunan kampanya devam ediyor.

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İkinci elin kaderi ona bağlı! Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte marka marka tarihler...

Bu kapsamda Ceed, Rio, Sportage, Picanto, Niro, XCeed, Stonic ve Bongo için faiz fırsatları sunuluyor. KIA sıfır otomobil kampanyaları eylül ayında; Sportage, XCeed ve Niro eylül sonuna dek 100 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanı sağlıyor. Stonic için ise eylül ayında 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı tanınıyor. Eylül ayı sonuna dek Ceed, 70 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz fırsatı ile, Rio 50 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz ile, Picanto 40 bin TL'ye 18 ay %0,89 faiz imkanıyla sunuluyor.