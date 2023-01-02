EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. EYT'de yaş sınırı olmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı tanınacağını belirtti. Sigorta giriş tarihinden sonra mecburi durumlardan dolayı sigorta primi eksik kalan kişiler için "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" gibi imkanlar sunuluyor. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini öne çekiyor mu? İşte, detaylar...