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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı. EYT'de yaş sınırı olmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik imkanı tanınacağını belirtti. Sigorta giriş tarihinden sonra mecburi durumlardan dolayı sigorta primi eksik kalan kişiler için "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" gibi imkanlar sunuluyor. Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? Askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini öne çekiyor mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 18:54
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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) tarafından sorgulanıyor. EYT düzenlemesinin detayları Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Söz konusu düzenleme Ocak ayında meclis'e gelecek. Binlerce vatandaş, askerlik borçlanması hakkındaki detayları merak ediyor.Peki, EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

EYT ASKERLİK BORÇLANMASI GERİYE ÇEKER Mİ?

Askerlik görevini icra etmek için gidilen tarih sigorta girişinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması gerçekleştirdiğiniz süre kadar geriye çekilir.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması gerçekleştirerek sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine çekebilirsiniz. 18 ay askerlik borçlanması işlemini yaptığınız takdirde hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Böylelikte hizmet süreniz 25 yıla denk geldiğinde EYT'den faydalanıp emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması başvurusu e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilir. 4A askerlik borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) başvuru sayfası aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

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EYT askerlik borçlanması geriye çeker mi? EYT eksik prim tamamlaması nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tümü veya belirli bir süresini borçlanmak için başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU EKRANI