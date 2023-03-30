TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın aratılmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli aileleri ev sahibi olacak. 81 ilde yapılacak olan konut çekilişlerinde sıra İstanbul'a gelmişti. İlk ilçe olan Tuzla'nın bitişiyle birlikte 30 Mart Perşembe günü Silivri kura çekilişi başlayacak. Peki TOKİ Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Silivri hak kazananlar listesi...