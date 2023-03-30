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Haberler Galeri TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın aratılmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli aileleri ev sahibi olacak. 81 ilde yapılacak olan konut çekilişlerinde sıra İstanbul'a gelmişti. İlk ilçe olan Tuzla'nın bitişiyle birlikte 30 Mart Perşembe günü Silivri kura çekilişi başlayacak. Peki TOKİ Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Silivri hak kazananlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 08:52
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TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın aratılmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli aileleri ev sahibi olacak. 81 ilde yapılacak olan konut çekilişlerinde sıra İstanbul'a gelmişti. İlk ilçe olan Tuzla'nın bitişiyle birlikte 30 Mart Perşembe günü Silivri kura çekilişi başlayacak. Peki TOKİ Silivri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Silivri hak kazananlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

30 MART TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

Noter huzurunda çekilen TOKİ sosyal Konut hak sahipliği kuraları TOKİ'nin resmi youtube sayfasında canlı olarak yayınlanmaktadır.

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TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ SİLİVRİ ÇATALCA HAK SAHİPLİĞİ KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut