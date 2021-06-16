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Haberler Galeri Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...

Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...

Türkiye, pandemi döneminin başlamasından sonra sadece 14 gün gibi bir sürede kısa çalışma dönemine geçiş yaptı. Salgınla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan milyonlarca çalışanın, Haziran ayının bitimiyle şirketlerine dönmesi bekleniyor. 14 gün sonra bitecek kısa çalışma modeli ile birlikte birçok işveren ve çalışan yeni sürece hazırlıklarını sürdürdü. İşte kısa çalışma sonrası yeni dönemin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:22
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Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden yalnızca 14 gün sonra hayata geçirilen koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulaması 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
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Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...
Bir yılı aşkın bir süre uygulanan kısa çalışmanın bitişi ve iş yerine dönüş ile birlikte insan kaynakları birimlerinin yeni gündemleri oluşacak.
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Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...

İSG EĞİTİMİ
İnsan kaynakları birimlerinin kısa çalışmadan dönen işçiler için ilk yapması gereken planlama, bu kişilerin işe adaptasyonunun sağlanması. Bu konuda atılacak ilk adım da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi.

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Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...
Salgın ne yazık ki salgın öncesi dinamiklerden çok farklı şekilde yaşandığı için, pek çok kişinin salgın öncesi yaşam biçimine dönmesi kolay olmayacak. Çok uzun süre evden ve kısa çalışan bir kişi iş yerindeki kurallara yeniden adapte olmak noktasında zorlanabilir.
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Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...
Bu yüzden ilk önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi gerekiyor. Diğer yandan bu husus isteğe bağlı bir durum da değil, bir zorunluluk.