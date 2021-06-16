Uzaktan çalışmada yeni dönem! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Haziran sonu itibarıyla...

Türkiye, pandemi döneminin başlamasından sonra sadece 14 gün gibi bir sürede kısa çalışma dönemine geçiş yaptı. Salgınla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan milyonlarca çalışanın, Haziran ayının bitimiyle şirketlerine dönmesi bekleniyor. 14 gün sonra bitecek kısa çalışma modeli ile birlikte birçok işveren ve çalışan yeni sürece hazırlıklarını sürdürdü. İşte kısa çalışma sonrası yeni dönemin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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