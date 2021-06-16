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Haberler Galeri Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı, altın fiyatlarında belirleyici olacak. Faiz kararı öncesi altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı ve dolar-TL kurundaki düşüşlerin aynı haftaya denk gelmesi gram altında 500 liranın altına sarkmasına neden olmuştu. Güne düşüşle başlayan gram altın 509 lira seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:57
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Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 509 lira seviyesinde hareket ediyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın alımı yapacak olanlar ile yatırımcılar son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesinde hareket ediyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyordu. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün sebebini ABD Merkez Bankası faiz kararı olarak açıkladı. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği belli olacak. FED'in yakın zamanlarda faiz artırma politikalarına başlayacağının açıklanması empita fiyatlarını olumsuz yönde etkilemişti.

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Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

ALTIN YATIRIMCILARI FED'E ODAKLANDI

Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi belirleyici oluyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı sonrası verilen mesajlar, altının hangi yönde hareket edeceğini de belirlemiş olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi devam ediyor.

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Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte 16 Haziran 2021 altın yorumları: