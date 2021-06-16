Altın için kritik gün! Altın fiyatları düşecek mi? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları son durum

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı, altın fiyatlarında belirleyici olacak. Faiz kararı öncesi altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı ve dolar-TL kurundaki düşüşlerin aynı haftaya denk gelmesi gram altında 500 liranın altına sarkmasına neden olmuştu. Güne düşüşle başlayan gram altın 509 lira seviyelerinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.