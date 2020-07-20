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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...
0.74 faizle konut kredisi şartları neler? Ev alma hayali kuran vatandaşlar konut kredisi sağlayan kamu ve katılım bankalarının açıklamalarını yakından takip ediyor. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen emlak ekonomisinin yeniden canlanması adına atılan adımlardan bir tanesi olan kredi faiz indirimleri amacına ulaştı. Bütçesine en uygun kredi imkanını sağlayan bankalar araştırılmaya başlandı. Peki, 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 20:14
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