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Haberler Galeri Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? Ev alma hayali kuran vatandaşlar konut kredisi sağlayan kamu ve katılım bankalarının açıklamalarını yakından takip ediyor. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen emlak ekonomisinin yeniden canlanması adına atılan adımlardan bir tanesi olan kredi faiz indirimleri amacına ulaştı. Bütçesine en uygun kredi imkanını sağlayan bankalar araştırılmaya başlandı. Peki, 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 20:14
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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG konut kredi yapılandırması araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde etkilenen emlak piyasısının konut kredi faizleri ile yeniden canlandırılması amacına ulaştı. Haziran ayının sonu ve Temmuz ayının ortalarında ev alım oranında ciddi artış yaşandı. Kamu bankaları bu dönemde çok özel bir kampanyya imza atarak hem sıfır hemde ikinci el konut alımlarında oldukça uygun oranlarla kredi imkanı sundu. Peki, 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK)

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan yani bugünden itibaren banka şubelerinden yapılıyor.

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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020

Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64

Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74

Vakıfbank Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69

Vakıfbank 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82

Vakıfbank Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94

Vakıbfank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.86

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

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Uygun fiyatlı ev almak isteyenler dikkat! 0.74 faizle konut kredisi şartları neler? İş Bankası, Ziraat Bankası, İNG...

ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ KAMPANYASI İLE İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ TEMMUZ 2020

Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64

Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Kampayalı İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74

Ziraat Bankası Kampayalı Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69

Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82

Ziraat Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Desktek Kredisi % 0.55

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94

Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89