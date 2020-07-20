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Fiyatlar cep yakıyor! Sıfır araç fiyatları 2020 ne kadar? En ucuz sıfır araba fiyatları...
Sıfır araç fiyatları 2020 ne kadar? İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar kampanyalı sıfır araçlara yöneldi. 2020 sıfır araç yeni bir araç almak isteyenler tarafından tarafından merak ediliyor. ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği merak edilen başka unsur oluyor. Sıfır araç fiyatları 2020 ne kadar? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, En ucuz sıfır araba fiyatları...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 19:36
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