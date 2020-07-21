Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Yaklaşık 12.8 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesi maaşların ne zaman hesapta olacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayı emekli maaşlarının bu ay içerisinde hesaplarda olacağını açıkladı. Yılda iki kez hesaplara yatan bayram ikramiyelerinin, emekli maaşı ile birlikte hesaplara yatacağını açıkladı. Peki, SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...