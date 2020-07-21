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Haberler Galeri Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? Yaklaşık 12.8 milyon emekli, Kurban Bayramı öncesi maaşların ne zaman hesapta olacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayı emekli maaşlarının bu ay içerisinde hesaplarda olacağını açıkladı. Yılda iki kez hesaplara yatan bayram ikramiyelerinin, emekli maaşı ile birlikte hesaplara yatacağını açıkladı. Peki, SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:12
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Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, maaşların ödeneceği tarihi açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşları 5,75 oranında zamlanacak. Milyonlarca emekli vatandaş zamlı emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

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Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk açıklamasında, 'Bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?' sorusuna açıklık getirdi ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

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Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

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Maaşlar hesaba yatıyor! SSK - Memur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 zamlı Temmuz emekli maaşları ödeme tarihi...

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.
İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.