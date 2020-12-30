İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden...

Ev hanımlarının iş hayatına katılımını sağlamak ve istihdamını arttırmak için yeni imkanlar oluşturuluyor. İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu ambalajlama ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Kadınlar bu iş imkanıyla birlikte ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacak. İŞKUR sistemi üzerinden başvuru formunu doldurmak gerekiyor. İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. Başvuru şartlarını yerine getirmek ve İŞKUR kaydı için detaylar haberimizde...