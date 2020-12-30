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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden... İŞKUR müjdeyi verdi! İlkokul mezunu mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Oturduğunuz yerden...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Ayrıca işveren ve işçiye istihdam konusunda yeni imkanlar sunuluyor. Ev kadınların iş hayatına katılımını artırmak için İŞKUR evde paketleme işi oldukça ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Sisteme kaydını tamamlayan adaylar süreci yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 18:54
Ev hanımlarının iş hayatına katılımını sağlamak ve istihdamını arttırmak için yeni imkanlar oluşturuluyor. İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu ambalajlama ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Kadınlar bu iş imkanıyla birlikte ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacak. İŞKUR sistemi üzerinden başvuru formunu doldurmak gerekiyor. İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. Başvuru şartlarını yerine getirmek ve İŞKUR kaydı için detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.