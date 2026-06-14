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Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarını aşağı çekti. Bazı kaba yem kalemlerinde aylık gerileme yüzde 50'ye ulaşırken, çiğ süt üretim maliyetinde de düşüş yaşandı.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 1

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarında önemli düşüşleri beraberinde getirdi.

Dönemsel üretim fazlalığının etkisiyle bazı kaba yem kalemlerinde aylık bazda yüzde 50'ye varan gerilemeler yaşandı.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 2

SAMAN FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Maliyet Komisyonu verilerine göre, nisan ayında kilogramı 14,70 lira olan yonca kuru otu mayıs ayında yüzde 8 düşüşle 13,5 liraya geriledi.

Aynı dönemde mısır silajının kilogram fiyatı da yüzde 7,8 azalarak 4,5 liraya düştü.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 3

Hasat döneminin etkisiyle en sert fiyat düşüşü ise samanda görüldü.

Nisan ayında kilogramı 10,03 lira olan hasıl kuru otun fiyatı mayıs ayında yüzde 24 gerileyerek 8,08 liraya indi.

Samanın kilogram fiyatı ise nisana göre yaklaşık yüzde 50 düşerek 3,5 liraya kadar geriledi.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 4

ARPADA DA GERİLEME YAŞANDI

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında mayıs ayında kilogram başına ortalama 14,6 liraya kadar yükselen arpa fiyatları haziranın ilk haftasında 12,5 liraya kadar çekildi.

Arpa, haftalık kapanışını ise kilogram başına 12,64 liradan yaptı.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 5

FABRİKA YEMLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Kaba yem fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen hazır fabrika yemlerindeki artış devam etti.

Son bir ayda yüzde 21 HP süt yeminin kilogram fiyatı 19,43 liradan 20,40 liraya yükseldi.

Düve-besi geliştirme yeminin kilogram fiyatı 17,83 liradan 19,20 liraya çıkarken, buzağı başlangıç yeminin kilogram fiyatı da 19,79 liradan 21,33 liraya yükseldi.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 6

ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ GERİLEDİ

Kaba yem fiyatlarındaki düşüş, çiğ süt üretim maliyetlerine de olumlu yansıdı.

TÜSEDAD Maliyet Komisyonu, mayıs ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini bir önceki aya göre 1,04 lira düşüşle 27,31 lira olarak hesapladı.

Maliyetteki gerilemenin temel nedeni olarak kaba yem fiyatlarındaki düşüş gösterildi.

Buna karşılık süt üreticileri, diğer girdi kalemlerindeki maliyet artışlarının sürdüğünü ve yalnızca kaba yem fiyatlarındaki düşüşün üretimi sürdürülebilir hale getirmek için yeterli olmadığını belirtiyor.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 7

"HAYVANCILIĞA NEFES ALDIRDI"

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, hasat döneminde piyasaya yoğun şekilde kaba yem girişi olduğunu ve geçici arz bolluğunun fiyatları aşağı çektiğini söyledi.

Samanın çiftçiler için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu belirten Düzen, fiyatlardaki düşüşün hayvancılık sektörüne nefes aldırdığını ifade etti.

Düzen ayrıca, hasat sezonunun tamamlanmasının ardından fiyatların yeniden bir miktar yükselişe geçebileceğine dikkat çekti.

Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş 8

HASAT SONRASI YEM FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Ürün Nisan (TL/Kg) Mayıs (TL/Kg) Değişim
Yonca kuru otu 14,70 13,50 ▼ %8
Mısır silajı 4,88 4,50 ▼ %7,8
Hasıl kuru ot 10,03 8,08 ▼ %24
Saman 7,00* 3,50 ▼ %50
%21 HP süt yemi 19,43 20,40 ▲ %5
Düve-besi geliştirme yemi 17,83 19,20 ▲ %7,7
Buzağı başlangıç yemi 19,79 21,33 ▲ %7,8
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