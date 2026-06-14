Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş
Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarını aşağı çekti. Bazı kaba yem kalemlerinde aylık gerileme yüzde 50'ye ulaşırken, çiğ süt üretim maliyetinde de düşüş yaşandı.
Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarında önemli düşüşleri beraberinde getirdi.
Dönemsel üretim fazlalığının etkisiyle bazı kaba yem kalemlerinde aylık bazda yüzde 50'ye varan gerilemeler yaşandı.
SAMAN FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Maliyet Komisyonu verilerine göre, nisan ayında kilogramı 14,70 lira olan yonca kuru otu mayıs ayında yüzde 8 düşüşle 13,5 liraya geriledi.
Aynı dönemde mısır silajının kilogram fiyatı da yüzde 7,8 azalarak 4,5 liraya düştü.
Hasat döneminin etkisiyle en sert fiyat düşüşü ise samanda görüldü.
Nisan ayında kilogramı 10,03 lira olan hasıl kuru otun fiyatı mayıs ayında yüzde 24 gerileyerek 8,08 liraya indi.
Samanın kilogram fiyatı ise nisana göre yaklaşık yüzde 50 düşerek 3,5 liraya kadar geriledi.
ARPADA DA GERİLEME YAŞANDI
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında mayıs ayında kilogram başına ortalama 14,6 liraya kadar yükselen arpa fiyatları haziranın ilk haftasında 12,5 liraya kadar çekildi.
Arpa, haftalık kapanışını ise kilogram başına 12,64 liradan yaptı.
FABRİKA YEMLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR
Kaba yem fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen hazır fabrika yemlerindeki artış devam etti.
Son bir ayda yüzde 21 HP süt yeminin kilogram fiyatı 19,43 liradan 20,40 liraya yükseldi.
Düve-besi geliştirme yeminin kilogram fiyatı 17,83 liradan 19,20 liraya çıkarken, buzağı başlangıç yeminin kilogram fiyatı da 19,79 liradan 21,33 liraya yükseldi.