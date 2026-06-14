Üreticiyi sevindiren gelişme! Saman fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş

ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ GERİLEDİ

Kaba yem fiyatlarındaki düşüş, çiğ süt üretim maliyetlerine de olumlu yansıdı.

TÜSEDAD Maliyet Komisyonu, mayıs ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini bir önceki aya göre 1,04 lira düşüşle 27,31 lira olarak hesapladı.

Maliyetteki gerilemenin temel nedeni olarak kaba yem fiyatlarındaki düşüş gösterildi.

Buna karşılık süt üreticileri, diğer girdi kalemlerindeki maliyet artışlarının sürdüğünü ve yalnızca kaba yem fiyatlarındaki düşüşün üretimi sürdürülebilir hale getirmek için yeterli olmadığını belirtiyor.