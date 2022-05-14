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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

Yaş çay alım fiyatı 2022 ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında üreticilere müjdeli haberi duyurdu. Çay kilogram alım fiyatının ne kadar olacağını merak eden üreticiler, yaş çay alım fiyatını araştırıyor. Yüzde 75'e varan artış yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, 2022 yılında alım fiyatının kaç TL olduğunu açıkladı. Peki, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:59
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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

Yaş çay alım fiyatı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yaş çay taban fiyatını açıkladı. Ülkemizde yüz binlerce üretici tarafından yaklaşık 758 bin dekar alanda ortalama 1 ile 1,3 milyon ton yıllık yaş çay üretimi gerçekleştirilirken, üreticiler 2022 yılı yaş çay alım fiyatının kaç TL olacağını merak ediyordu. Peki, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2022 NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 3.87 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2022 yılında 6,70 TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir.

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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."

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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

DOĞU KARADENİZ'DE 204 BİN ÜRETİCİ YAŞ ÇAY SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi, hasada kısa süre kala eksik araç gereçlerini temin ediyor. ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47, özel firmalara ait 146 fabrika ile çay alım yerlerinde ise sezon öncesi son bakım ve onarımlar yapılıyor. Yaş çay sezonunda nakliye işleriyle sektöre bağlı diğer iş kollarında yaklaşık 40 bin kişi istihdam edilecek.

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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

Doğu Karadeniz'de geçen yıl 17 Mayıs'ta başlayıp 24 Ekim'de sona eren yaş çay alım sezonunda, yaklaşık 1 milyon 456 bin ton yaş çay üretilmiş, bu çayın 860 bin 384 tonu ÇAYKUR, 595 bin 448 tonu ise özel sektör tarafından alınarak kuru çaya dönüştürülmüştü.