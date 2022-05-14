Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2022 NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 3.87 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2022 yılında 6,70 TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir.