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Üreticiye müjde! Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? Başkan Erdoğan açıkladı
Yaş çay alım fiyatı 2022 ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında üreticilere müjdeli haberi duyurdu. Çay kilogram alım fiyatının ne kadar olacağını merak eden üreticiler, yaş çay alım fiyatını araştırıyor. Yüzde 75'e varan artış yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, 2022 yılında alım fiyatının kaç TL olduğunu açıkladı. Peki, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? 2022 yaş çay taban fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...